Son dakika: Bakan Koca: "Bugün itibarıyla aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişiler"
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Son dakika: Bakan Koca: "Bugün itibarıyla aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişiler"

Son dakika: Bakan Koca: 'Bugün itibarıyla aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişiler'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: "Bugün itibarıyla aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişiler.

Bakan Koca: "Bugün itibarıyla aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişiler. 500 bine yakın aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayanlar. Hastaneye yatanların yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayanlar, vefat edenlerin de yüzde 90'ı ya hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir."

"Okulları açık tutmak en önemli ödevimizdir"

"Hep birlikte çaba gösterirsek 'zil sesinden sonra alarm sesi gelir' diyenleri haksız çıkarırız. Çıkarmalıyız ve çıkaracağız."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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