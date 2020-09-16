Son dakika! Bakan Koca: "Bu hafta İzmir ve bölge illerine gitmek şeklinde bir planımız var"
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Son dakika! Bakan Koca: "Bu hafta İzmir ve bölge illerine gitmek şeklinde bir planımız var"

Gelen son dakika haberine göre Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

16.09.2020 21:27 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:33

Bilim Kurulu Toplantısının ardından

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Son dakika! Bakan Koca: 'Bu hafta İzmir ve bölge illerine gitmek şeklinde bir planımız var'

Kaynak: AA

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