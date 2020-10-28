Son dakika: Bakan Koca: "Aşıyı elde etmek, temin etmek için de ilk günden itibaren yoğun bir çaba içerisinde olduğumuzu bütün vatandaşlarımız bilsin."
28.10.2020 20:35 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:38
Son dakika haberleri... Bakan Koca: "Aşıyı elde etmek, temin etmek için de ilk günden itibaren yoğun bir çaba içerisinde olduğumuzu bütün vatandaşlarımız bilsin.
Bakan Koca: "Aşıyı elde etmek, temin etmek için de ilk günden itibaren yoğun bir çaba içerisinde olduğumuzu bütün vatandaşlarımız bilsin."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan