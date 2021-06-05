Bakan Koca: Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşılamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık. Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 milyon birlikte göreceğiz" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşılamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık. Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 milyon birlikte göreceğiz" dedi.

Koronavirüsle mücadelede planlı şekilde uygulanan aşılama çalışmalarında Türkiye geneli 17 milyon 284 bin 72 kişi birinci doz, 12 milyon 908 bin 671 kişi de ikinci doz aşılarını oldu.

EN ÇOK AŞILAMA İSTANBUL 'DAKoronavirüs aşılarının en fazla uygulandığı il ise İstanbul oldu. İstanbul'da 2 milyon 925 bin 114 kişi birinci doz aşısını olurken, 2 milyon 58 bin 942 kişi de ikinci doz aşılarını yaptırdı. ANKARA'DA DOZ SAYISI 2 BUÇUK MİLYONU GEÇTİBaşkent Ankara'da da 1 milyon 437 bin 478 kişi birinci doz aşısını olurken, 1 milyon 80 bin 722 kişi de ikinci doz aşılarını yaptırdı.'KARARLILIKLA DEVAM EDELİM'Aşılamayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık. Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 milyon birlikte göreceğiz. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim" dedi.'SAĞLIKLI GÜNLERE DÖNMEK İÇİN YOL DOĞRU'

Bakan Koca ayrıca, "Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim" ifadelerini kullandı.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı