Bakan Koca: Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Koca: Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık

Bakan Koca: Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşılamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık. Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 milyon birlikte göreceğiz" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşılamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık. Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 milyon birlikte göreceğiz" dedi.

Koronavirüsle mücadelede planlı şekilde uygulanan aşılama çalışmalarında Türkiye geneli 17 milyon 284 bin 72 kişi birinci doz, 12 milyon 908 bin 671 kişi de ikinci doz aşılarını oldu.

EN ÇOK AŞILAMA İSTANBUL'DAKoronavirüs aşılarının en fazla uygulandığı il ise İstanbul oldu. İstanbul'da 2 milyon 925 bin 114 kişi birinci doz aşısını olurken, 2 milyon 58 bin 942 kişi de ikinci doz aşılarını yaptırdı. ANKARA'DA DOZ SAYISI 2 BUÇUK MİLYONU GEÇTİBaşkent Ankara'da da 1 milyon 437 bin 478 kişi birinci doz aşısını olurken, 1 milyon 80 bin 722 kişi de ikinci doz aşılarını yaptırdı.'KARARLILIKLA DEVAM EDELİM'Aşılamayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık. Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 milyon birlikte göreceğiz. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim" dedi.'SAĞLIKLI GÜNLERE DÖNMEK İÇİN YOL DOĞRU'

Bakan Koca ayrıca, "Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim" ifadelerini kullandı.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Bakan Koca: Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi
Uzman isimden ürküten uyarı: Yeni kapanmalar gelebilir, önüne geçmenin tek yolu var
Uzman isimden ürküten uyarı: Yeni kapanmalar gelebilir, önüne geçmenin tek yolu var
Türkiye'de ilk kez aynı vakada görüldü! 60 yaşındaki hasta, hem koronayı hem de Kırım Kongo'yu yendi
Türkiye'de ilk kez aynı vakada görüldü! 60 yaşındaki hasta, hem koronayı hem de Kırım Kongo'yu yendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Burak Sergen Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Ali Koç Gervinho Ergin Ataman Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Koca: Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 02:37:14. #1.16#

title