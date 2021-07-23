Son dakika: Bakan Koca: Aşıda 65 milyon dozu geçtik (2)

Edinilen son dakika haberine göre AŞI ÇAĞRISIBakan Koca, Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımında, aşı kampanyasında toplam 65 milyon dozun geçildiğini hatırlatarak, "Başarı ortak ve büyük. Fakat, 18 yaş ve üstü nüfusta henüz aşı olmayanların sayısının 23 Milyona yakın olduğunu unutmayalım. Bu da ciddi bir zayıf noktamız.