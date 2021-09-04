Son dakika! Bakan Koca: Aşı ve tedbirle hayatı kolaylaştıralım
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Son dakika! Bakan Koca: Aşı ve tedbirle hayatı kolaylaştıralım

Son dakika! Bakan Koca: Aşı ve tedbirle hayatı kolaylaştıralım
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Gelen son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversite kayıtları bugün başladı. Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla! Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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