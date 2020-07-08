Son dakika! Bakan Koca: "(Antikor testlerinin sonuçları) 18 bin kişinin tamamlanmasıyla muhtemelen haftaya...
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
08.07.2020 20:33 | Son Güncelleme: 08.07.2020 21:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (7)
Bakan Koca: "(Antikor testlerinin sonuçları) 18 bin kişinin tamamlanmasıyla muhtemelen haftaya açıklamış oluruz."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA