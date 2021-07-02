Son dakika! Bakan Koca: Aile hekimliklerimizin başarılarını karşılıksız bırakmayacağız
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Son dakika! Bakan Koca: Aile hekimliklerimizin başarılarını karşılıksız bırakmayacağız

Son dakika! Bakan Koca: Aile hekimliklerimizin başarılarını karşılıksız bırakmayacağız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı baştan beri büyük mücadele veren aile hekimliklerinin başarılarının karşılıksız bırakılmayacağını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı baştan beri büyük mücadele veren aile hekimliklerinin başarılarının karşılıksız bırakılmayacağını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Aile hekimliklerimiz, pandemiye karşı baştan beri büyük bir mücadele veriyor. Aşı uygulamasında da ön sıralardalar. Hedefimiz, hizmet verdikleri ailelerde aşısız kimsenin kalmaması. Bakanlığımız, aile hekimliklerimizin başarılarını, toplumumuz adına karşılıksız bırakmayacak" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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