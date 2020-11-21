Son dakika! Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürü ile video konferansta bir araya geldi

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürleri ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, korona virüs salgınının son durumunu, ek tedbirleri ve yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçlar görüşüldüğü bildirildi.