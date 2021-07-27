Son dakika! Bakan Koca: 2 il kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti
Bir son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahretten Koca, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın Kırmızı Kategoriden Turuncu Kategoriye geçtiğini açıkladı.
SAĞLIK Bakanı Fahretten Koca, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın Kırmızı Kategoriden Turuncu Kategoriye geçtiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama "Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci