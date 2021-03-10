Son dakika... Bakan Kasapoğlu: "Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme, yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum."
10.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:30
Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu: "Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme, yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum.
Bakan Kasapoğlu: "Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme, yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan