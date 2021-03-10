Son dakika: Bakan Kasapoğlu: "Türk futbolunda hep aynı konuları konuşup duruyoruz (hakemler). Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşıma zaruretimiz var."
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Son dakika: Bakan Kasapoğlu: "Türk futbolunda hep aynı konuları konuşup duruyoruz (hakemler). Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşıma zaruretimiz var."

10.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:33
Son dakika: Bakan Kasapoğlu:

Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu: "Türk futbolunda hep aynı konuları konuşup duruyoruz (hakemler). Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşıma zaruretimiz var."

Bakan Kasapoğlu: "Türk futbolunda hep aynı konuları konuşup duruyoruz (hakemler). Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşıma zaruretimiz var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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