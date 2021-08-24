Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, görme engelli para atlet Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye...
Gelen son dakika haberine göre Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, görme engelli para atlet Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcusu Mücahit Günaydın'ın taşıyacağını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, görme engelli para atlet Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcusu Mücahit Günaydın'ın taşıyacağını duyurdu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı