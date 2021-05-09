Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen kulüpleri kutladı

Son dakika haberler: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor kulüplerini kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor kulüplerini kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "2020-2021 sezonunda oynanan maçların ardından, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor ve GZT Giresunspor kulüplerini kutluyorum. Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek her iki kulübümüzün de, yeni inşa ettiğimiz stadyumları ile Süper Lig'imize renk katacağına eminim. İki kulübümüzün de bu başarısında emeği geçen futbolcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini tebrik ediyor, uzun yıllar sonra Süper Lig heyecanını şehirlerinde yaşayacak olan Adanalı ve Giresunlu hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı