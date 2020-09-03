Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış programına katıldı (1)
Son dakika habere göre Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış programı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması SİVAS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış programına katıldı.
03.09.2020 17:16 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:24
Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış programı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması SİVAS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış programına katıldı.
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Kaynak: AA