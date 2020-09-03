Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış programına katıldı (1) Son dakika habere göre Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış programı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması SİVAS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış programına katıldı.

Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış programı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması SİVAS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış programına katıldı. (1) Kaynak: AA