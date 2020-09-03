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Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış programına katıldı (1)

Son dakika habere göre Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış programı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması SİVAS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış programına katıldı.

03.09.2020 17:16 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:24

Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış programı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması SİVAS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış programına katıldı.

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Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış programına katıldı (1)

Kaynak: AA

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