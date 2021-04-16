Son dakika... Bakan Kasapoğlu, şampiyon VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında "Türk voleybolunun köklü kulüplerinden olan Vakıfbank'ın söz konusu başarılarını, uluslararası organizasyonlarda da sürdüreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Play-off final serisinde centilmence mücadele eden Fenerbahçe Opet'i de tebrik eden Kasapoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sporculara acil şifa diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur