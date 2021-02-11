Son Dakika | Bakan Kasapoğlu'nun eşinden milli atlet Yavuz Ağralı'nın evine ziyaret

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun eşi Betül Kasapoğlu, milli atlet Yavuz Ağralı'nın evini ziyaret ederek, yeni doğan bebeğine sağlık diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun eşi Betül Kasapoğlu, milli atlet Yavuz Ağralı'nın evini ziyaret ederek, yeni doğan bebeğine sağlık diledi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu'nun eşi Betül Kasapoğlu, Bingöl'de milli atlet Yavuz Ağralı'nın evini ziyaret etti.

Ağralı'nın yeni doğum yapan eşi ve küçük bebeğiyle bir araya gelen Kasapoğlu, bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.

Etiyopya'da kampta olan Yavuz Ağralı, telefon aracılığıyla Betül Kasapoğlu ile görüştü. Milli atlet Yavuz, "Sayın Bakanımızın desteklerini her zaman yanımızda hissediyoruz. Betül Hanımefendi, sizlere de bu nazik ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tokyo hazırlıkları yoğunlaştığı için bu özel günlerde eşimin yanında değilim ama en kısa sürede birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.

Betül Kasapoğlu ve ona eşlik eden Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin eşi Tuğba Ekinci, bebeğe ve annesine çeşitli hediyeler vererek Ağralı'nın evinden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar