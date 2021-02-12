Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan Van'da 'Atayurt' ziyareti (2)
12.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:15
Son dakika habere göre ERCİŞ'TE GENÇLERLE BULUŞTUGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muradiye'den sonra Erciş ilçesine geçti.
ERCİŞ'TE GENÇLERLE BULUŞTU
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muradiye'den sonra Erciş ilçesine geçti. İlçe merkezinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki kitap kafede gençlerle bir araya gelip, sorunlarını dinleyen Bakan Kasapoğlu, sık sık not tuttu. Kitap kafedeki gençler, Bakan Kasapoğlu'na çiçek ve çini hediye etti. İlçe Kaymakamlığı'nı da ziyaret eden Kasapoğlu, Kara Yusuf Paşa Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra merkezde esnafı gezerek, sohbet etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL