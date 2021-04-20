Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan Servet Yardımcı'ya tebrik

Son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilen Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı tebrik etti.