Son dakika! Bakan Kasapoğlu'ndan özel sporculara tebrik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika! Bakan Kasapoğlu'ndan özel sporculara tebrik

12.03.2021 22:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:09
Son dakika! Bakan Kasapoğlu'ndan özel sporculara tebrik

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde dördü altın, ikisi gümüş ve biri bronz olmak üzere 7 madalya kazanan özel sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde dördü altın, ikisi gümüş ve biri bronz olmak üzere 7 madalya kazanan özel sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın Nantes şehrinde Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şampiyonanın ikinci gününde 4'ü altın, 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Birol Güven Aleyna Tilki Meghan Markle Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ekonomi Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Bakan Kasapoğlu'ndan özel sporculara tebrik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 23:11:25. #1.15#
title