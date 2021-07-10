Son dakika! Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat kotası alan Aysel Özgan'a tebrik
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Son dakika! Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat kotası alan Aysel Özgan'a tebrik

Son dakika! Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat kotası alan Aysel Özgan'a tebrik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atıcılıkta 10m havalı tabanca ve 50m serbest tabanca dallarında Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Aysel Özgan'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atıcılıkta 10m havalı tabanca ve 50m serbest tabanca dallarında Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Aysel Özgan'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atıcılıkta 10m havalı tabanca (P2) ve 50m serbest tabanca (P3) dallarında Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Aysel Özgan için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları öncesi sporcularımızdan gelen kota haberleri bizleri sevindiriyor. Para Atıcılıkta 10m havalı tabanca (P2) ve 50m serbest tabanca (P3) dallarında, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Aysel Özgan'ı tebrik ediyorum. Milli Atıcımızın başarısında emeği geçenleri de kutluyor, Aysel Özgan'a Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 'Ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek.'
Son dakika haberi | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek."
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