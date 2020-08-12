Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan Mehmet Sepil'e tebrik
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Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan Mehmet Sepil'e tebrik

Son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına yeniden seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik etti.

Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan Mehmet Sepil'e tebrik
12.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:34

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına yeniden seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Sepil'i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Sayın Mehmet Sepil'in başarıyla yürüttüğü bu önemli görevi, bundan sonraki süreçte de aynı şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyorum."

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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