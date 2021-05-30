Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan, İstanbul'un fethinin yıl dönümüyle ilgili paylaşım
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Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan, İstanbul'un fethinin yıl dönümüyle ilgili paylaşım

Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan, İstanbul'un fethinin yıl dönümüyle ilgili paylaşım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümüyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümüyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından İstanbulu'un fethinin anlatıldığı bir animasyon videosu paylaştı. Fatih Sultan Mehmet ve ordusunu minnetle yad ettiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu paylaşımında, "21 yaşında İstanbul'u fetheden büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şerefli askerlerini, Feth-i Mübin'in yıl dönümünde minnetle yad ediyoruz. Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan, İstanbul'un fethinin yıl dönümüyle ilgili paylaşım - Haberler
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