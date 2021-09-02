Son Dakika | Bakan Kasapoğlu'ndan Golbol Milli Takımı'na destek çağrısı
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Son Dakika | Bakan Kasapoğlu'ndan Golbol Milli Takımı'na destek çağrısı

Son Dakika | Bakan Kasapoğlu'ndan Golbol Milli Takımı'na destek çağrısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükselen Golbol Kadın Milli Takımı için sosyal medya hesabından destek çağrısında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükselen Golbol Kadın Milli Takımı için sosyal medya hesabından destek çağrısında bulundu.

2020 Paralimpik Oyunları'nı Tokyo'dan takip eden Bakan Kasapoğlu, finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak olan milli takıma destek çağrısında bulunarak, "Tüm Türkiye'yi, tarihe tanıklık etmek için tek yürek kahramanlarımızı desteklemeye, ekran başına davet ediyorum. #BizBiriz" paylaşımını yaptı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
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