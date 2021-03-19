Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan Evin Demirhan'a tebrik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan Evin Demirhan'a tebrik

19.03.2021 22:08 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:14
Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan Evin Demirhan'a tebrik

Son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde, olimpiyatlara katılma hakkını kazanan Milli güreşçi Evin Demirhan'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde, olimpiyatlara katılma hakkını kazanan Milli güreşçi Evin Demirhan'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde milli güreşçilerimizden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Kadınlar 50 kiloda Tokyo 2020 vizesi alan milli sporcumuz Evin Demirhan, önemli bir başarıya atarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Evin Demirhan'ı gönülden tebrik ediyor, elemelerde mücadele edecek diğer milli sporcularımıza başarılar diliyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Akif Ersoy Ziya Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan Evin Demirhan'a tebrik - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 22:16:45. #1.16#
title