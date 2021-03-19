Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan Evin Demirhan'a tebrik

Son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde, olimpiyatlara katılma hakkını kazanan Milli güreşçi Evin Demirhan'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde, olimpiyatlara katılma hakkını kazanan Milli güreşçi Evin Demirhan'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde milli güreşçilerimizden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Kadınlar 50 kiloda Tokyo 2020 vizesi alan milli sporcumuz Evin Demirhan, önemli bir başarıya atarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Evin Demirhan'ı gönülden tebrik ediyor, elemelerde mücadele edecek diğer milli sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı