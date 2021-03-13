Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu olan Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı'na tebrik
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Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu olan Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı'na tebrik

13.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:49
Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu olan Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı'na tebrik

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 32 puanla Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı ile şampiyonanın son gününde 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 32 puanla Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı ile şampiyonanın son gününde 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'nun yayımladığı tebrik mesajı şöyle: "Fransa'nın Nantes kentinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcularımız büyük başarılara imza atarken, Özel Sporcular Kadın Milli Takımımız 32 puanla Avrupa Şampiyonu oldu. Organizasyonun son gününde ise milli sporcularımız, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Şampiyona boyunca harika performanslar sergileyen milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyor,  sporcularımızın başarılarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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