Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan 5 Haziran Dünya Çevre günü mesajı
Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
05.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:24
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kasapoğlu, sosyal medya hesabında fidan diktiği görüntüleri paylaşarak, "Bize emanet edilen dünyaya, her solukta istifade ettiğimiz çevreye vefa göstermek boynumuzun borcu. Belki derdimize çare bir çiçektir diye, günün hatırasına Bakanlığımızın bahçesini fidanlar ve çiçeklerle süsledik. Dünya Çevre Günü kutlu, farkındalığımız daim olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA