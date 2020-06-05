Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan 5 Haziran Dünya Çevre günü mesajı Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kasapoğlu, sosyal medya hesabında fidan diktiği görüntüleri paylaşarak, "Bize emanet edilen dünyaya, her solukta istifade ettiğimiz çevreye vefa göstermek boynumuzun borcu. Belki derdimize çare bir çiçektir diye, günün hatırasına Bakanlığımızın bahçesini fidanlar ve çiçeklerle süsledik. Dünya Çevre Günü kutlu, farkındalığımız daim olsun." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA