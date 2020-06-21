Son Dakika | Bakan Kasapoğlu minik kaykaycının çağrısını cevapsız bırakmadı
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Son Dakika | Bakan Kasapoğlu minik kaykaycının çağrısını cevapsız bırakmadı

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden kendisine seslenerek Manisa'ya kaykay parkı yapılmasını isteyen 4 yaşındaki Hamza Yılmaz'ın çağrısına cevap verdi.

Son Dakika | Bakan Kasapoğlu minik kaykaycının çağrısını cevapsız bırakmadı
21.06.2020 23:12 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:05

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden kendisine seslenerek Manisa'ya kaykay parkı yapılmasını isteyen 4 yaşındaki Hamza Yılmaz'ın çağrısına cevap verdi. Gönderiyi paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Sen böyle güzel davet edersin de ben gelmez miyim aslan parçası" dedi.

Manisa'da henüz 4 yaşında olan Hamza Yılmaz, sosyal medya üzerinden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na seslendi. Geçtiğimiz yıl kaykay sporuna başlayan 4 yaşındaki minik Hamza, sosyal medya üzerinden Bakan Kasapoğlu'na seslenerek Manisa'ya kaykay parkı yapılmasını istedi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda minik Hamza, "Merhaba Mehmet amcacım nasılsın iyi misin? Ben Manisa'da yaşıyorum. Burada insanlar var, patenciler var, bisikletliler var. Ben kaykay sürerken hep onlarla çarpışıyorum. Buraya kaykay parkı yapar mısın Mehmet amca? Sen buraya gel, seninle bir çay içelim, kaykay yarışı yapalım. Ben çok güzel kaykay kayıyorum" dedi.

Minik Hamza'nın çağrısına kayıtsız kalmayan Bakan Kasapoğlu, gönderiyi paylaşarak, "Sen böyle güzel davet edersin de ben gelmez miyim aslan parçası. Gelince konuşalım, yarışalım. Bu arada çaylar, tatlılar benden Hamzacığım" yazdı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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