Son dakika: Bakan Kasapoğlu, milli tekvandocu Rukiye Yıldırım'ı teselli etti

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvando branşında 49 kiloda bronz madalya maçını kaybeden Rukiye Yıldırım'ı teselli etti.