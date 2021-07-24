Son dakika: Bakan Kasapoğlu, milli tekvandocu Rukiye Yıldırım'ı teselli etti
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Son dakika: Bakan Kasapoğlu, milli tekvandocu Rukiye Yıldırım'ı teselli etti

Son dakika: Bakan Kasapoğlu, milli tekvandocu Rukiye Yıldırım'ı teselli etti
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvando branşında 49 kiloda bronz madalya maçını kaybeden Rukiye Yıldırım'ı teselli etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvando branşında 49 kiloda bronz madalya maçını kaybeden Rukiye Yıldırım'ı teselli etti.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda İsrailli rakibi Abishag Semberg'e son anlarda verdiği puanlarla kaybeden Rukiye, büyük bir üzüntü yaşadı.

Karşılaşmayı salondan takip eden Bakan Kasapoğlu, müsabaka biter bitmez milli sporcunun yanına gitti.

Rukiye'ye destek olan Kasapoğlu, "Kendini hiç üzme. Elinden geleni yaptın. Tüm Türkiye yanında." diyerek milli sporcuya moral verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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