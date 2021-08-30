Son dakika: Bakan Kasapoğlu, masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü tebrik etti

Son dakika gündem haberine göre Maçın kazanılma anı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Abdullah Öztürk'e sarılması ve sevinç yaşamaları TOKYO - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.