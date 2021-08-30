Son dakika: Bakan Kasapoğlu, masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü tebrik etti
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Son dakika: Bakan Kasapoğlu, masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü tebrik etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Maçın kazanılma anı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Abdullah Öztürk'e sarılması ve sevinç yaşamaları TOKYO - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Maçın kazanılma anı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Abdullah Öztürk'e sarılması ve sevinç yaşamaları TOKYO - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Abdullah'ı yalnız bırakmadı ve müsabakayı salonda izledi.

Son dakika: Bakan Kasapoğlu, masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü tebrik etti
Son dakika: Bakan Kasapoğlu, masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü tebrik etti
Son dakika: Bakan Kasapoğlu, masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü tebrik etti
Son dakika: Bakan Kasapoğlu, masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü tebrik etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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