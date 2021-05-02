Son dakika! Bakan Kasapoğlu: "Gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyeyi farklı noktalara taşıyacağız"

Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu: "Gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyeyi farklı noktalara taşıyacağız" Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'ın gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyesini inşallah çok daha farklı noktalara taşıyacaklarını ifade etti.

Bakan Kasapoğlu: "Gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyeyi farklı noktalara taşıyacağız"

AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'ın gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyesini inşallah çok daha farklı noktalara taşıyacaklarını ifade etti.

Bakan Kasapoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Kasapoğlu temasları kapsamında ilk olarak Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret ederek, kentteki spor yatırımları konusunda istişarelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu'na milletvekilleri ve daire müdürleri de ziyaretinde eşlik etti. Bakan Kasapoğlu kısa süren değerlendirme toplantısının ardından valilik ziyareti çıkışında bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Açıklamasında Afyonkarahisar için gerçekleştirilecek yatırımlara değinen Bakan Kasapoğlu, "Afyonkarahisar spor turizmi açısından ülkemizin önemli destinasyonlarından birisi. Buna nasıl farklı bir boyuta taşımayacağımızı, pek çok branşta futbolu ile su sporlarıyla ve diğer branşlarıyla, bilindiği üzere de 60'a yakın branş var bakanlık olarak desteklediğimiz ve çalıştığımız. Afyonkarahisar'da bunlar için çok uygun bir kentimiz. Hem spor turizmi hem de sporcu ile potansiyeli ile bir birinden değerli gençlerinin daha donanımlı şekilde yarınlara hazırlanması noktasında gençlik merkezlerinde, yurtlarda ve Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gençleri ağırlayacak gençlik kamplarımızda inşallah, Afyonkarahisar'ın gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyesini inşallah çok daha farklı noktalara taşıyacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS