Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı proje destek çağrısının son başvuru tarihinin 10...
Son dakika gelişmesine göre Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı proje destek çağrısının son başvuru tarihinin 10 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.
31.07.2020 19:33 | Son Güncelleme: 31.07.2020 20:11
Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı proje destek çağrısının son başvuru tarihinin 10 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA