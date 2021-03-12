Son dakika... Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizden umutluyuz"
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Son dakika... Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizden umutluyuz"

12.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:11
Son dakika... Bakan Kasapoğlu:

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk gençliğinden umutlu olduklarını belirterek, "Ordu'yu bilimde, sanatta, kültürde, sporda iddiasını en güçlü şekilde ispat etmiş gençleriyle yarınlarda sadece Türkiye'de değil, her branşta Avrupa Şampiyonlarıyla, Olimpiyat...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk gençliğinden umutlu olduklarını belirterek, "Ordu'yu bilimde, sanatta, kültürde, sporda iddiasını en güçlü şekilde ispat etmiş gençleriyle yarınlarda sadece Türkiye'de değil, her branşta Avrupa Şampiyonlarıyla, Olimpiyat Şampiyonlarıyla, Dünya Şampiyonlarıyla, yeni yıldızlarla tüm dünyaya haykıracağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ordu Valiliği ve esnaf ziyaretlerinden sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ülkenin dört bir yanında olduğu gibi, Ordu'nun da ilçeleriyle ve köyleriyle her daim yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Ordu'nun, tıpkı Türkiye'nin diğer vilayetlerinde olduğu gibi, sanayisiyle, ekonomisiyle, altyapısıyla, sağlığı ve eğitimiyle olduğu gibi sporu ve gençliği ile de ciddi bir devrimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Ama bizim felsefemizde durmak yok, yola devam. İki günü eşit olan ziyandadır, bizim anlayışımız bu. Özellikle gençler bizim en büyük umudumuz. Sadece yarınlarımız değil, bugünlerimiz de gençler için çok anlamlı. Gençlerimizi yarınlara güçlü olarak hazırlama adına her türlü imkanı daha da fazla bir şekilde seferber etmeye devam edeceğiz. O yüzden bugün bir karar aldık" diye konuştu.

"Ordu'da spor salonu olmayan ilçe kalmayacak"

Aldıkları karar doğrultusunda, Ordu'nun tüm ilçelerinde bir yıl içerisinde gençlik merkezleri kurmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Tabii, herkes için spor felsefesiyle kadınlarımıza seslenmek istiyorum. Kadınlarımız bizim başımızın tacı, onun için kadın odaklı spor diyoruz. Başta kadınlarımızın dolu dolu kullanacağı spor salonlarını, özellikle Ordu'da spor salonu olmayan ilçemiz kalmayacak" şeklinde konuştu.

"Bu kutlu emaneti gençlerimize teslim edeceğiz"

Hedeflerle ilgili de konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz, öyle bir ecdadın torunlarıyız ki, merhametiyle, adaletiyle ve üretkenliğiyle tüm dünyaya mührü vurmuş bir ecdadın torunlarıyız ve inşallah bu kutlu emaneti de bu güzel gençlerimize daha yukarılarda teslim edeceğiz. İnşallah Ordu'yu bilimde, sanatta, kültürde, sporda iddiasını en güçlü şekilde ispat etmiş gençleriyle yarınlarda sadece Türkiye'de değil, her branşta Avrupa Şampiyonlarıyla, Olimpiyat Şampiyonlarıyla, Dünya Şampiyonlarıyla, yeni yıldızlarla tüm dünyaya haykıracağız" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretinde milletvekilleri Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de yer aldı. - ORDU

Son dakika... Bakan Kasapoğlu: 'Gençlerimizden umutluyuz'
Son dakika... Bakan Kasapoğlu: 'Gençlerimizden umutluyuz'
Son dakika... Bakan Kasapoğlu: 'Gençlerimizden umutluyuz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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