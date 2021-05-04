Bakan Kasapoğlu: "Final-Four'a kalan Anadolu Efes'i tebrik ederim"
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Bakan Kasapoğlu: "Final-Four'a kalan Anadolu Efes'i tebrik ederim"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Euroleague'de Final-Four'a kalan Anadolu Efes'i tebrik ederek, "Geçtiğimiz yıllarda da üç tane ikinciliğimiz var. Bir tane Fenerbahçe ile şampiyonluğumuz var. İnanıyorum ikinci şampiyonluğumuzu da Anadolu Efes ile alacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Euroleague'de Final-Four'a kalan Anadolu Efes'i tebrik ederek, "Geçtiğimiz yıllarda da üç tane ikinciliğimiz var. Bir tane Fenerbahçe ile şampiyonluğumuz var. İnanıyorum ikinci şampiyonluğumuzu da Anadolu Efes ile alacağız" dedi.

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off beşinci ve son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'i mağlup ederek adını Final-Four'a yazdırdı. Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Karşılaşmanın ardından Bakan Kasapoğlu, Efes'in soyunma odasına giderek teknik ekip ve oyuncuları tebrik etti.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Her branşta gelen başarılar bizi mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Sporcularımızla, takımlarımızla gurur duyuyoruz. Bizi bu gururu ve sevinci yaşatan sporcularımızı, takımlarımızı tebrik ediyorum. Euroleague üst düzey bir organizasyon. Takımlarımızın bu alandaki başarısı çok mühim. Hem Fenerbahçe hem Anadolu Efes, bu süreci başarı ile götüren takımlarımız. Bugün Anadolu Efes, Final-Four'a adını yazdırdı. Ben tebrik ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda da üç tane ikinciliğimiz var. Bir tane Fenerbahçe ile şampiyonluğumuz var. İnanıyorum ki ikinci şampiyonluğumuzu da inşallah Anadolu Efes ile alacağız. Tabii basketbol her branş olduğu gibi önem verdiğimiz bir branş. Cumhuriyet tarihinin en önemli basketbol seferberliğini başlattık. 10 bin pota noktasında. Gençlerimizin ilgisi var. Bu ülkenin gençliğinin yarınlara kazandırma adına tüm branşlarda olduğu gibi basketbolda yürüyüşümüz, inancımız, heyecanımız devam edecek. Basketbolda sporcularımız, takımlarımız bizi gururlandırmaya devam edecekler. Anadolu Efes, sporcularımıza, Ergin Hocamıza başarı diliyorum" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

Bakan Kasapoğlu: 'Final-Four'a kalan Anadolu Efes'i tebrik ederim'
Bakan Kasapoğlu: 'Final-Four'a kalan Anadolu Efes'i tebrik ederim'
Bakan Kasapoğlu: 'Final-Four'a kalan Anadolu Efes'i tebrik ederim'
Bakan Kasapoğlu: 'Final-Four'a kalan Anadolu Efes'i tebrik ederim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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