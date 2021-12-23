Son dakika: Bakan Kasapoğlu "Esports Business Zirvesi"ne video mesaj gönderdi Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin aktif ve dinamik bir hayat tarzına sahip olmalarını önemsediklerini, bu nedenle e- spor'da oyuncuların sağlıklılarını koruyucu antrenmanların bulunmasının ve ekran başında harcanan sürecin düzenlenmesinin iyi bir gelişme olduğunu söyledi.

Turkuvaz Medya Grubu ve Para dergisinin çevrim içi düzenlediği "Esports Business Zirvesi"ne videoyla mesaj gönderen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, teknolojinin spora yeni açılımlar getirdiğini, bunların da en popülerinin e- spor olduğunu belirtti.

Alışılan terminolojide, sporun tek başına ya da başka bir takıma karşı mücadele ettiren, fiziksel gayret ve yetenek harcama gerektiren aktivite olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Tarih boyunca spor hep bir fiziksel aktiviteyi ifade etmiş, hatta insan bedenini potansiyelini en etkin kullanma süreci olarak da tanımlanmıştır. O açıdan bakıldığında henüz çok yeni bir alan olması sebebiyle zaman içerisinde e-spor için de birtakım soru işaretleri oluşmuştur. Bunun en başında gençlerin ekran başında hareketsiz bir şekilde saatlerce oturması konusu öncelikli olarak gelmiştir. Bakanlık olarak en çok önemsediğimiz konulardan biri gençlerimizin aktif ve dinamik bir hayat tarzına sahip olması. E-spor alanında son yıllarda yapılan düzenlemelerle oyuncuların sağlıklarını koruyucu antrenmanların bu anlamda sürecin parçası olması ve ekran başında harcanan sürecin regüle edilmesini önemli bir gelişme olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

E-spor'un spor kavramına yeni bir pencere açıp birtakım avantajları da beraberinde getirdiğinin altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı, "Takım olarak hazırlanılması, bir beraberlik ruhu, gençlerimiz açısından çok önemli kazanımlar. E-sporun fiziksel olarak aynı ortamda bulunmayan insanların dijital alanda bir araya gelmelerini sağlaması bir dünyaya açılma fırsatı olarak değerlendirilmekte. Bazı oyunlar yapıları gereği stratejik, analitik düşünme, hızlı karar verme yeteneğini geliştirirken becerilerine de katkı sağlıyor. Bu anlamda bakıldığında e-spor spor pazarlama alanında da yeni fırsatları doğuruyor. Köklü kulüplerin bu anlamda e-spor ekosistemine dahil olması bu anlamdaki birikimlerini bir araya getirmesi sektör için de önemli bir artı." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin pek çok alanda olduğu gibi e-spor alanında da gelişmeleri yakından takip ettiğini aktaran Bakan Kasapoğlu şunları kaydetti:

"Gerek federasyon gerekse de ilgili kulüpler vesilesiyle bu sürecin en ciddi şekilde takip edilmesi ülkemiz açısından birtakım avantajları da beraberinde getiriyor. Ülkemizin en büyük umudu gençlerimiz. Tüm politikalarımızı gençlerimiz için ve gençlerimizle birlikte, ilkesiyle hayata geçiriyoruz. Geçlerin çağın tüm imkanlarından doğru bir biçimde faydalanması bizler için en büyük öncelik. Onların talepleri onların arzuları bizler için çok önemli. Değişen bir çok trende uyum sağlayabilmeleri için hem spor hem de gençlik alanında özveriyle çalışıyoruz. Ülkemizdeki e-spor ekosisteminin geliştirme noktasında tüm paydaşların bir araya geldiği 3. E-spor Zirvesi'nin hem sektör hem de gençlerimiz için faydalı sonuçlar getireceğine inanıyorum."

AA / Hilmi Sever - Son Dakika Haberleri

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