Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var (2)

13.03.2021 17:32 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:39
Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var (2)

Edinilen son dakika haberine göre BAKAN KASAPOĞLU TAVŞANLI İLÇESİ'NE GİTTİGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'daki programı kapsamında esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

BAKAN KASAPOĞLU TAVŞANLI İLÇESİ'NE GİTTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'daki programı kapsamında esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, teşkilat mensuplarını dinledi. Toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığı'ndan ayrılan Kasapoğlu, Kütahya Belediyesi'ne geçti. Belediye Başkanı Alim Işık tarafında karşılanan Kasapoğlu, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kasapoğlu, belediyeden çıkarken parkta oturan gençlerin yanına giderek, kitap hediye etti. Kasapoğlu, daha sonra Tavşanlı ilçesindeki programa katılmak üzere Kütahya'dan ayrıldı.


Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var (2)
Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var (2)
Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Ziya Selçuk Pervin Buldan Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Esra Erol Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 17:40:48. #1.15#
title