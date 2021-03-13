Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var (2)

Edinilen son dakika haberine göre BAKAN KASAPOĞLU TAVŞANLI İLÇESİ'NE GİTTİGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'daki programı kapsamında esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.