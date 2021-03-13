Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu Türkiye Özel Sporcular Kadın Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti
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Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu Türkiye Özel Sporcular Kadın Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti

13.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:06
Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu Türkiye Özel Sporcular Kadın Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti

Son dakika haberler: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğa uzanan Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğa uzanan Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 32 puanla şampiyon olan Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı ile organizasyonun son gününde 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Fransa'nın Nantes kentinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcularımız büyük başarılara imza atarken, Özel Sporcular Kadın Milli Takımımız 32 puanla Avrupa şampiyonu oldu. Organizasyonun son gününde ise milli sporcularımız 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Şampiyona boyunca harika performanslar sergileyen milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyor, sporcularımızın başarılarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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