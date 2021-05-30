Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes'i tebrik etti
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Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes'i tebrik etti

Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes'i tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY EuroLeague şampiyonu olan Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY EuroLeague şampiyonu olan Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı.

Anadolu Efes, THY Euroleague Final- Four finalinde İspanyol takımı Barcelona'yı 86-81'lik skorla mağlup ederek, THY Euroleague şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY EuroLeague şampiyonu olan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı kutladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"THY EuroLeague 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan THY EuroLeague şampiyonluk kupasını, Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getiren Anadolu Efes'e ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türk basketbolunun gelişimine her zaman destek olan, başta Anadolu Grubu adına Tuncay Özilhan olmak üzere, bu zaferin mimarı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a, parkede mücadeleden vazgeçmeyen sporcu kardeşlerime, istatistikçisinden malzemecisine kadar Anadolu Efes Spor Kulübünün bütün ekibine şükranlarımı sunuyorum."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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