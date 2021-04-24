Son dakika: Bakan Kasapoğlu, 10. kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Bakan Kasapoğlu, 10. kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i tebrik etti

Son dakika: Bakan Kasapoğlu, 10. kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan yayınladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i kutluyorum. 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Rıza Kayalap'e Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Grekoromen stilde gümüş madalya kazanan 55 kiloda Ekrem Öztürk ve 77 kiloda Yunus Emre Başar'ı da tebrik ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza da başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Meksika ve Polonya'da sahte Pfizer aşıları bulundu
Meksika ve Polonya'da sahte Pfizer aşıları bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Toprak Sergen
Spor Ömer Ali Yılmaz Vural Abdullah Avcı Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Kripto Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Bakan Kasapoğlu, 10. kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i tebrik etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 22:58:56. #1.15#

title