Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak
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Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak

Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sinop'un Ayancık ilçesinde kalıcı köprü imalatlarına hızla devam ediliyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sinop'un Ayancık ilçesinde kalıcı köprü imalatlarına hızla devam ediliyor. Yeni köprüler hem kemer formunda olacak hem de ayak açıklıkları, yıkılan köprülerin en az 2 katı genişliğinde olacak, daha da yükselteceğiz. Artık hesapları da farklı yapıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesindeki sel bölgesinde incelemelerine devam ediyor. Bakan Karaismailoğlu, Ayancık Çayı üzerine kurulan ve araç trafiğine açılan geçici köprüde önce inceleme yaptı ardından da çalışmaların son durumu hakkında bilgi verdi. Karaismailoğlu, "Geçtiğimiz hafta Kastamonu, Sinop ve Bartın bir afetle karşı karşıya geldi hatta tarih boyunca en önemli afetlerden bir tanesiydi. Üzerinden 9 gün geçti, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da hayatı normale çevirmek için çok büyük aşamalar kaydettik. Bütün gücümüzü kullandık. Özellikle ulaşım açısından kara yolundan, havadan, denizden bütün ulaşım sistemlerimizi vatandaşın hizmetine verdik. İhtiyaçları bir bir görüyoruz, artık hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Sinop geçişinde en önemli 2 köprümüz yıkıldı. Bu 2 köprüye karşılık birinci köprümüzü, 2 gün önce açmıştık. Bunun yeterli olmadığını gördük, hemen 2'nci geçicimizi de hizmete vermeye başlayacağız. Artık Ayancık'ta ulaşım anlamında bir sıkıntı kalmayacak. Yine sanayi sitesinin oradan da yaya geçişlerini verdik" diye konuştu.

'HASTANE POLİKLİNİK HİZMETLERİNE BAŞLADI'

Kalıcı köprü imalatlarına hızla devam ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Çatalzeytin-Türkeli arasındaki geçişi 2 gün önce açmıştık. Artık orada da ulaşım sorunu kalmadı. Kastamonu'da bütün ilçelerindeki yıkılan köprülerle ilgili geçici servis yollarımızı bağladık. Devlet ve millet el ele, bütün kurumlarımız topyekun bir mücadele içerisindedir. Ayancık Devlet Hastanesi de artık poliklinik hizmetlerine başladı. Temizlik işleri bitiyor, sanayi sitesinde ufak işlerimiz kaldı. Babaçay'da önemli işlerimiz var, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı o bölgeye güçlü bir şekilde girdi. Konteyner kentimizi tamamlıyoruz, yeni binaların planları yapıldı. Yapacağımız projelerle olası bir afet durumuna karşı tedbirlerimizi alıyoruz, inşallah bu afetlerden bu kadar etkilenmeyeceğiz. Yeni köprüler hem kemer formunda olacak hem de ayak açıklıkları, yıkılan köprülerin en az 2 katı genişliğinde olacak, daha da yükselteceğiz. Bu afetleri gördükten sonra artık hesapları da farklı yapıyoruz" dedi.


- Sinop
Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak
Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak
Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak
Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak
Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak
Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan

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