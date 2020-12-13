Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemiz sınırları içerisinde 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık günü tamamladı.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemiz sınırları içerisinde 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık günü tamamladı.

13.12.2020 19:56 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:00
Son dakika... Bakan Karaismailoğlu:

Son dakika habere göre Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemiz sınırları içerisinde 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık günü tamamladı.

Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemiz sınırları içerisinde 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık günü tamamladı. Bugün ise yolculuğuna Kazakistan-Shalkara'dan devam ediyor. Yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını da sürdürüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bakan Soylu 'Şükür' diyerek duyurdu: Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi
Bakan Soylu "Şükür" diyerek duyurdu: Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi
Başkan Büyükakın, '4 buçuk kilometrelik yolu 20 gün içinde tamamlayacağız'
Başkan Büyükakın, "4 buçuk kilometrelik yolu 20 gün içinde tamamlayacağız"
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: 'Yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık'
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: "Yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Özdemir Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Mauricio Lemos
Tüm Haberler Rusya Aralık Azerbaycan Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemiz sınırları içerisinde 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık günü tamamladı. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 20:00:34. #1.15#
title