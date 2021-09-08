Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak inşa ettiğimiz metroların logosunu 'U' yapıyoruz"
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Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak inşa ettiğimiz metroların logosunu 'U' yapıyoruz"

Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: 'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak inşa ettiğimiz metroların logosunu 'U' yapıyoruz'
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'daki metrolara konulan "U" harfli logolara ilişkin, "Biz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak inşa ettiğimiz metroların logosunu 'U' yapıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'daki metrolara konulan "U" harfli logolara ilişkin, "Biz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak inşa ettiğimiz metroların logosunu 'U' yapıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'da yapılan metro projelerine konulan "U" harfli logoların bazı çevrelerce "underground (yer altı)" ifadesini yansıttığının iddia edilmesinin sorulması üzerine Karaismailoğlu, "O, ulaştırmanın 'U'su. İsteyen 'underground' anlasın ister 'U-Bahn' anlasın ister 'ulaştırma' anlasın ama biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız metroların ismini 'U' yapıyoruz." cevabını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı metrolara karışmadıklarını belirten Karaismailoğlu, yabancılar geldiklerinde "M" ve "U" harfleri dolayısıyla kafa karışıklığı yaşayıp yaşamayacaklarına ilişkin soru üzerine de şunları söyledi:

"Niye karışsın ki? Altında 'metro' yazıyor zaten. Biz işin kendisine odaklanalım. İstanbul'da çok büyük işlerimiz var, 7 tane büyük metro işi yapıyoruz. 7 tane büyük metro işi 103 kilometre, bunun Türk lirası olarak karşılığı 60 milyar liradır ama karşı taraf hiçbir iş yapmadı. Sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular. İstanbul dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri. Bunları herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin de emek hırsızlığı yapmaması lazım."

Karaismailoğlu, Bakanlığın yaptığı metro istasyonlarına konulan logoların yeni olmadığına da dikkati çekerek, "Orada yaptıklarımıza takılsınlar." dedi.

"U mevzusuyla uğraşmayın"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin logolara tepki verinceye kadar ellerindeki işleri yapmaları gerektiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler. 2,5 yıl oldu, yaptıkları, tamamladıkları bir metro projesi var mı?" diye sordu.

Ankara'da da Bakanlık tarafından tamamlanan metrolara "U" harfli logoların konulup konulmayacağının sorulması üzerine Karaismailoğlu, "U mevzusuyla uğraşmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin her tarafında belediyelere katkı olsun diye metrolar, altyapı yatırımları yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, İstanbul'da da çok önemli, büyük yatırımlarının bulunduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, söz konusu yatırımları İstanbullular için yaptıklarını belirterek, "İstanbullulara hizmet için yapıyoruz. Çünkü zaten sıkıntısını çekiyorlar. İnşallah en kısa zamanda da bu yatırımları bitireceğiz. İstanbulluların hayatını kolaylaştıracağız, yaşam kalitesini artıracağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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