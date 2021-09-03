Bakan Karaismailoğlu: Türkiye veya KKTC kıyılarında ciddi bir kirlilik yok
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Bakan Karaismailoğlu: Türkiye veya KKTC kıyılarında ciddi bir kirlilik yok

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye veya KKTC kıyılarında ciddi bir kirlilik yok
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye veya KKTC kıyılarında ciddi bir kirlilik yokULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısı nedeniyle bölgeye gelen Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin Samandağ bölgesinde temizlik çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye veya KKTC kıyılarında ciddi bir kirlilik yokULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısı nedeniyle bölgeye gelen Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin Samandağ bölgesinde temizlik çalışmalarına başladığını bildirdi. Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi'nin de gece yarısı bölgeye ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Karaismailoğlu, an itibarı ile Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına ulaşan ciddi bir kirliliğin söz konusu olmadığını ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, Suriye kaynaklı petrol kirliliği ile ilgili yazılı açıklama yaptı. An itibarı ile Türkiye veya KKTC kıyılarına ulaşan ciddi bir kirliliğin söz konusu olmadığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Tespit edilen çok küçük parçaların ise deniz unsurları ile toplanması pek mümkün değildir. Samandağ sahilinde dün görülen, denizde toplanması pek mümkün olmayan partiküller olup Hatay Valiliğimiz koordinasyonunda temizlenmektedir, bugün tamamlanacaktır. Sahile vurabilecek küçük kirlilikler de yine ilgili birimlerce temizlenecektir" dedi.

Karaismailoğlu ayrıca, Samandağ bölgesinde görevlendirilen 4 deniz aracının kirliliğe müdahale ekipmanları ile Hatay sahillerinde deniz yüzeyinde tarama ve müdahale faaliyeti gerçekleştirdiğini ifade etti.Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin de Samandağ bölgesinde temizlik çalışmalarına başladığını açıklayan Karaismailoğlu, Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi'nin de gece yarısından itibaren bölgeye ulaşmasının öngörüldüğünü vurguladı. 'ORTALAMA 230 METREKÜPLÜK KİRLİLİK OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR'Baniyas Elektrik santralinden sızan fuel-oil miktarı ile ilgili farklı açıklamalar olduğunu belirten Karaismailoğlu, bununla ilgili net bilgi bulunmadığını bildirdi. Kirliliğe ait uydu görüntülerinin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından analiz edildiğini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Suriye, KKTC ve ülkemiz deniz alanlarını kapsayan yaklaşık 800-1000 kilometrekarelik alanda parçalanmış şekilde yüzen ortalama 230 metreküplük bir kirliliğin olabileceği değerlendirilmektedir. Denizdeki kirlilik özellikle buharlaşma ve çökme sonucu gittikçe azaldığı gözönünde bulunduğunda bu miktar zaman ile daha da azalmaktadır. Ulaşan veriler kapsamında analizler yapılmaya devam edecektir. Coğrafyamızın petrol ve türevleri bakımından oldukça zengin olması ve bu petrolün arz-talebe bağlı olarak sürekli olarak sularımızda hareket halinde olması karşı karşıya kaldığımız riskleri de gözler önüne sermektedir. Bakanlık olarak bu risklerin farkında olarak böylesi acil durumlara teknik ve operasyonel olarak hazırlıklı olmak amacıyla her türlü tedbiri uzun yıllardır almaktayız. Bölgede denizde bir kirlilik tespit edilmesi halinde ivedilikle müdahale edilecektir. İstanbul Boğazından, fuel-oil ile birlikte, daha da kirletici bir petrol türevi olan sadece ham petrol 2020 yılında 78 milyon ton geçmiş olup, toplam geçen tehlikeli yük miktarı yaklaşık 140 milyon tondur. Özellikle son 10 yıldır, Türk Boğazlarımızdaki bu riski bertaraf etmek için ciddi yatırımlar yapılmış olup, bakanlığımız bu imkanları Doğu Akdeniz için halihazırda seferber etmiştir."

 

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye veya KKTC kıyılarında ciddi bir kirlilik yok
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye veya KKTC kıyılarında ciddi bir kirlilik yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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