Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: "(Orman yangınları) Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızla karşılanması için etkin bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: "(Orman yangınları) Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızla karşılanması için etkin bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
Bakan Karaismailoğlu: "(Orman yangınları) Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızla karşılanması için etkin bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan