BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN YARDIMA HAZIR DEDİĞİ NENE HATUN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN YARDIMA HAZIR DEDİĞİ NENE HATUN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Süveyş Kanalı'ndaki kazaya yardım için işaret ettiği "Nene Hatun" gemisi havadan görüntülendi.

Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Süveyş Kanalı'ndaki kazaya yardım için işaret ettiği "Nene Hatun" gemisi havadan görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazayla ilgili, "Yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz." dedi. Karaismailoğlu, "Bizim Nene Hatun gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi. Burada zaten İstanbul Boğazı'nı yönetiyor arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız hazır bekliyor. Olumlu bir yardım çağrısı olursa gereğini yaparız" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu'nun bahsettiği Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun" her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü arttırıyor.

Yalova'da inşa edilen ve 2015 yılında denize indirilen 88 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe, 4291 groston ağırlığa sahip "Nene Hatun", dünyanın en zorlu suyolu olan Türk Boğazları bölgesinde 7/24 hizmet veriyor. 18 knot seyir hızına, 205 ton çeki gücüne sahip gemide, 20 yataklı hastane yer alıyor. Saatte 9600 metreküp su basabilen gemide yatay 150 metre, dikey 70 metre su püskürtme kabiliyetine haiz yangın söndürme sistemi olan fi-fi 3 notasyonu bulunuyor. Bordalarında bulunan kollar aracılığıyla deniz kirliliğine müdahale yeteneği ve 1000 metreküp atık taşıma kapasitesine sahip olan gemide, kirlilik ölçüm laboratuvarı, DP 2 dinamik konumlandırma sistemi, 25 ton kapasiteli güverte kreyni mevcut. Gemide 100 metre derinliğe insanlı dalış yapabilecek derin su dalış sistemi bulunuyor. Dalgıçlar, 100 metreye kadar olan herhangi bir batığa, helyum-oksijen ve hava dalışları ile dalış yapabiliyor.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN YARDIMA HAZIR DEDİĞİ NENE HATUN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN YARDIMA HAZIR DEDİĞİ NENE HATUN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN YARDIMA HAZIR DEDİĞİ NENE HATUN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN YARDIMA HAZIR DEDİĞİ NENE HATUN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN YARDIMA HAZIR DEDİĞİ NENE HATUN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN YARDIMA HAZIR DEDİĞİ NENE HATUN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN YARDIMA HAZIR DEDİĞİ NENE HATUN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN YARDIMA HAZIR DEDİĞİ NENE HATUN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN YARDIMA HAZIR DEDİĞİ NENE HATUN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN YARDIMA HAZIR DEDİĞİ NENE HATUN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN YARDIMA HAZIR DEDİĞİ NENE HATUN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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