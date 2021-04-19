Son dakika: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN KANAL İSTANBUL İLE İLGİLİ AÇIKLAMA ek görüntüler
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Son dakika: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN KANAL İSTANBUL İLE İLGİLİ AÇIKLAMA ek görüntüler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN KANAL İSTANBUL İLE İLGİLİ AÇIKLAMA (2) ek görüntülerBurçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,(DHA)- ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımında sona yaklaşılan Kuzey Marmara Otoyolu incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN KANAL İSTANBUL İLE İLGİLİ AÇIKLAMA (2) ek görüntüler

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,(DHA)- ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımında sona yaklaşılan Kuzey Marmara Otoyolu incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. İsmailoğlu, 'Elbette Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde yer alan en stratejik ve katma değerli proje, yapımına kısa bir süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacaktır" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamladık, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gelecek yıl açarak Marmara ringini tamamlayacağız. Elbette Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde yer alan en stratejik ve katma değerli proje, yapımına kısa bir süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacaktır. Dünyada yük trafiği artarken denizyolu taşımacılığı önemini artırarak Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan İstanbul, dünya ticaretinin odak şehri haline gelirken Boğazlar'dan geçen yük miktarının her yıl artacağı da açıkça görülmektedir. Yani, tehlikenin boyutları çok daha büyüdü. Bundan böyle canımız da güvende değil, malımız da çevremiz de. İşte bu yüzden Kanal İstanbul'u inşa ederek hem dünya ticaretindeki iddiamızı kuvvetlendireceğiz, hem de dünya mirası İstanbulumuzu ve İstanbulluları her yönden güvence altına alacağız." dedi.

Son dakika: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN KANAL İSTANBUL İLE İLGİLİ AÇIKLAMA ek görüntüler
Son dakika: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN KANAL İSTANBUL İLE İLGİLİ AÇIKLAMA ek görüntüler
Son dakika: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN KANAL İSTANBUL İLE İLGİLİ AÇIKLAMA ek görüntüler
Son dakika: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN KANAL İSTANBUL İLE İLGİLİ AÇIKLAMA ek görüntüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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