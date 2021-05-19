Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı paylaşımla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, bir video klip yayımladı.