Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: "(Kanal İstanbul) Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir...

Gelen son dakika haberine göre Bakan Karaismailoğlu: "(Kanal İstanbul) Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim."