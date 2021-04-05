Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: "(Kanal İstanbul) Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir...
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Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: "(Kanal İstanbul) Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: '(Kanal İstanbul) Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir...

Gelen son dakika haberine göre Bakan Karaismailoğlu: "(Kanal İstanbul) Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim."

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Oyunculuk hayalleri kuran Şükriye'nin ölümünde tüm ihtimaller tek şüphe üzerinde yoğunlaştı

Bakan Karaismailoğlu: "(Kanal İstanbul) Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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