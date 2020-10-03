Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak...
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Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak...

03.10.2020 11:19 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:22
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu:

Gelen son dakika haberine göre Bakan Karaismailoğlu: "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu: "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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