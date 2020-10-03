Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak...
03.10.2020 11:19 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:22
Gelen son dakika haberine göre Bakan Karaismailoğlu: "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz"
Bakan Karaismailoğlu: "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu