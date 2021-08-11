Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, helikopterlerle Ayancık'tan tahliyelerin yapıldığını açıkladı

Son dakika gündem haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin, "Helikopterlerle Ayancık'tan şu anda tahliyeler yapılmakta, süreci takip ediyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin, "Helikopterlerle Ayancık'tan şu anda tahliyeler yapılmakta, süreci takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede Ayancık'a ulaşarak oradakileri rahatlatıp onların ihtiyaçlarını gidereceğiz." dedi.

Sinop-Ayancık kara yolunda heyelan nedeniyle kayan viyadükleri inceleyen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra burada ilçeye ulaşımın sağlandığı yolun açılması için yürütülen çalışmaları inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yine bir afetle karşı karşıya olduklarını söyledi.

İlçeye 5 noktada bağlantının kesildiğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda yolu açmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun çalışma içerisindeler. Yine biz de köylerden Ayancık'a ulaşmaya çalışacağız. Helikopterlerle Ayancık'tan şu anda tahliyeler yapılmakta, süreci takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede Ayancık'a ulaşarak oradakileri rahatlatıp onların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Kastamonu ve Bartın'dan da olumsuz haberler geliyor. Orda da bütün arkadaşlarımız bölgede konuşlanmış vaziyette. Yine orda da köprülerde de sıkıntılar var. Ulaşımda da sıkıntılar var. Onları da bir taraftan çözmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. İnşallah bu sıkıntılı süreci de atlatacağız."

Bakan Karaismailoğlu, bütün ekiplerin ekipmanlarla teyakkuz halinde olduğunu belirterek, bir an önce yolları açma çabası içerisinde olduklarını dile getirdi.

Bölgeden yoğun ihbarlar aldıklarını aktaran Karaismailoğlu, hem havadan helikopterlerle hem de karadan yolları açarak ilçeye ulaşma çabası içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş